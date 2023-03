Atletica, Antonella Palmisano nuovamente ko: “Mi sono rotta le p…”

Continua il periodo no per Antonella Palmisano. La campionessa olimpica della 20 chilometri di marcia è finita di nuovo ko per l’ennesimo prolema di compressione del nervo sciatico e dell’arteria che la affligge da ormai due anni. Così la sua esplosione di rabbia su Instagram con delle storie esplicative: “Mi sono rotta le p…., nessuna frase motivazionale“.

E ancora: “Il post operazione non è stato facile, ricominciare da zero, la riabilitazione, l’aver avuto pazienza per mesi e mesi, dimenticare quella che ero stata per accettare quella che sono adesso con ritmi diversi, allenamenti diversi, ma non con ambizioni diverse. Ed è proprio questo che fa male. Riuscire a non spegnere la fiamma che c’è dentro, nutrendo le stesse ambizioni e continuando a lavorare nonostante il problema. Sì, pochi giorni fa si è ripresentato, in tutto il suo splendore. Come ho scritto ieri non ho pensieri motivazionali in questo momento, solo tanta paura accompagnata dalla consapevolezza che non ho nulla da recriminare. Abbiamo fatto il possibile fino ad ora e per quanto ancora ci riuscirò vorrò fare il possibile per cercare di non far spegnere quella luce“.