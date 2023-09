Atletica, Andy Diaz vince anche le Finals di Eugene nel triplo: è sua la Diamond League 2023

Andy Diaz per il secondo anno consecutivo conquista la Diamond League di atletica leggera nel salto triplo. L’atleta cubano di nascita ma che potrà indossare la maglia azzurra dal 3 agosto 2024, si è aggiudicato la gara delle Finals di competizione in corso di svolgimento ad Eugene, in Oregon (Usa). Il portacolori della Libertas Unicusano Livorno con il suo 17,43 odierno ha superato il campione del mondo Fabrice Zango (17,25) e lo statunitense Donald Scott (16,84), chiudendo così la stagione con un altro successo dopo le vittorie del Golden Gala di Firenze (con record italiano a 17,75) e della tappa sempre di Diamond League a Xiamen.

“Il viaggio è stato difficile, siamo arrivati soltanto diciotto ore prima della gara perché abbiamo ricevuto il visto soltanto questa settimana, ma ce l’abbiamo fatta, abbiamo vinto questo secondo diamante consecutivo – le parole di Diaz da Hayward Field, accompagnato dal suo tecnico Fabrizio Donato – Ci siamo riconfermati a questi livelli, nonostante una finale che non si annunciava facile, con soli cinque atleti, e quindi poco tempo per recuperare tra un turno e l’altro. Abbiamo provato a gestirla ‘passando’ qualche salto ed è andata alla grande. Abbiamo chiuso la stagione in bellezza e adesso…speriamo di poterci vedere a Parigi”.