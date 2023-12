Atletica: Andy Diaz saluta il 2023 vincendo il salto triplo a Pamplona 16.90

Si chiude con un successo il 2023 di Andy Diaz. Il primatista italiano del salto triplo festeggia la vittoria al meeting indoor di Pamplona, in Spagna, con un salto di 16,90 in una gara affrontata con la rincorsa dimezzata rispetto a quella completa. È anche una prova di carattere per il 28enne portacolori della Libertas Unicusano Livorno, che al quinto tentativo riesce a pareggiare la misura ottenuta dal portoghese Tiago Pereira e viene premiato dal secondo miglior risultato, il 16,87 del primo turno in una serie proseguita al Navarra Indoor Athletics con 16,73 e 16,83, poi nullo il quarto e 16,61 all’ultimo ingresso in pedana. Il campione della Diamond League per il secondo anno consecutivo, che al Golden Gala di Firenze con 17,75 è riuscito a togliere il record nazionale al coach Fabrizio Donato, potrà indossare la maglia della Nazionale dal 1° agosto 2024.

Nella prima uscita stagionale l’astista Roberta Bruni riparte dalla quota di 4,30 superata alla seconda prova. Un test con rincorsa accorciata a dodici appoggi, ma soprattutto con l’obiettivo principale di lavorare sulla tecnica dopo un paio di mesi di allenamento svolti proprio a Pamplona sotto la guida tecnica del cubano Alexandre Navas. In una serata cominciata a 4,10 senza problemi, arrivano poi tre errori a 4,40 con un’asta ancora troppo morbida per quella misura nella gara di debutto della primatista italiana, quest’anno capace di migliorare entrambi i suoi record con 4,62 al coperto e 4,73 outdoor. L’azzurra dei Carabinieri si piazza quarta mentre a imporsi è la spagnola Andrea San José, l’unica a saltare 4,40.