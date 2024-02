Atletica, Andy Diaz entra a far parte dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle

A partire dalla giornata odierna di mercoledì 14 febbraio, Andy Diaz Hernandez fa ufficialmente parte dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle. Il triplista cubano naturalizzato italiano ha infatti ottenuto la cittadinanza e potrà gareggiare con la maglia azzurra. Arrivato in Italia nel 2021, si è fin da subito affermato come uno dei migliori atleti, vincendo la Diamond League nel 2022 e stabilendo il nuovo primato italiano nel salto triplo (17.15) nel giugno del 2023 a Firenze. E’ quindi arrivata una seconda vittoria in Diamond League e poi l’arruolamento tra gli atleti Guardia di Finanza. Il prossimo passo? Le Olimpiadi di Parigi 2024…