Atletica, Andrew Howe parteciperà a un’ultima gara di salto in lungo prima del ritiro

Andrew Howe ha annunciato che si ritirerà ufficialmente dall’atletica con un’ultima gara di salto il lungo. Come spiegato in un post su Facebook, il 37enne l’aveva promessa alla mamma René, vittima di un ictus negli Stati Uniti: “Mi sono ripromesso che se fossi uscita indenne da questa situazione avrei fatto due cose alle quali tu tieni tanto: aiutarti a tornare a ballare, che è la tua passione, e dedicarti l’ultima gara della mia carriera per festeggiare il tuo recupero e ringraziarti per tutto ciò che hai fatto per me e per mio fratello“.

Howe ha poi parlato ai microfoni della Fidal: “Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto in questi anni: la FIDAL, il CONI, l’Aeronautica Militare, la mia città Rieti, la Studentesca Andrea Milardi. Grazie anche ai miei allenatori, ma soprattutto a mia madre. Senza di lei non sarei quello che sono. Ci tengo anche a ringraziare mio fratello Jeremy per non aver mai perso la speranza“.