Atletica, weekend indoor con 10.000 atleti impegnati: si gareggia in tutta Italia

Tutto pronto per un altro weekend di meeting indoor in Italia con la bellezza di 10.400 atleti iscritti. Le luci dei riflettori saranno puntate su Ancona, dove andrà in scena la terza edizione del Memorial Alessio Giovannini. Tanti azzurri inaugureranno la propria stagione proprio qui, come ad esempio Lorenzo Simonelli e Johanelis Herrera nei 60 metri. Ai due non manca la concorrenza, composta da Marco Ricci, i giovani Junior Tardioli e Matteo Melluzzo e la junior Alice Pagliarini. Ai nastri di partenza della gara di salto in lungo ci sarà Dariya Derkach, mentre nei 400 sono annunciati Lorenzo Benati e Riccardo Meli al maschile, Rebecca Borga e Eloisa Coiro tra le donne.

Grande curiosità anche per il mezzofondo nei 1500 di Marta Zenoni e Micol Majori, e le gare sui 60 ostacoli con Nicla Mosetti, Veronica Besana e il giovanissimo Matteo Togni. Gareggerà invece a Bergamo Alessia Pavese, al debutto stagionale nei 60. Sulla stessa misura, ma al maschile, ci sarà invece Eric Marek. Sempre ad Ancona, invece, è in programma un altro meeting, il giorno prima del Memorial di domenica, in cui i pezzi da novanta sono nell’alto Stefano Sottile e Manuel Lando, nell’asta il campione d’Europa under 20 Simone Bertelli, sui 200 metri Andrea Federici e Daniele Groos.

Appuntamento a domenica invece per Maria Roberta Gherca e Sonia Malavisi nell’asta. Impegnate al Palaindoor di Padova invece l’ostacolista Mario Lambrughi e l’ottocentista Francesco Pernici nei 400. Spazio poi a Ottavia Cestonaro nel lungo e ad Alessandra Bonora nei 200. Infine si gareggia a Parma – in pedana Idea Pieroni -, a Firenze – iscritta Alessia Trost -, ma anche a Marina di Carrara, Udine, Aosta, Modena, Saronno (Varese), Casalmaggiore (Cremona), Iglesias, Palermo, Venturina Terme (Livorno) e nel nuovo impianto di Fossano (Cuneo). Tanti altri azzurri saranno invece impegnati all’estero, da Samuele Ceccarelli e Alice Mangione sui 400 a Dortmund, in Germania, con Joao Bussotti nei 1500 metri. A Bordeau, in Francia, ci sarà Elisa Molinarolo nel salto con l’asta, mentre a Saragozza, in Spagna, Roberta Bruni. Irene Siragusa e Giulia Aprile, rispettivamente nei 60 e nei 1500 metri, saranno infine al via a Lussemburo.