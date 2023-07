Atletica, al via i campionati italiani assoluti a Molfetta: si parte con la 10 km di marcia

Tutto pronto per l’inizio dei Campionati Italiani Assoluti di Molfetta (Bari). Si parte nel pomeriggio di venerdì 28 luglio con la 10 km di marcia, in programma sul circuito cittadino. Alle 18 prenderà il via la gara femminile, mentre alle 19 quella maschile. Tra i protagonisti al via spiccano i campioni in carica di Rieti 2022, Valentina Trapletti (Esercito) e Francesco Fortunato (Fiamme Gialle).

Presenti anche il vicecampione europeo U23 della 20 km Andrea Cosi (Atl. Firenze Marathon), Gianluca Picchiottino (Fiamme Gialle), Davide Finocchietti (Libertas Unicusano Livorno), Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle), Teodorico Caporaso (Virtus Emilsider Bologna), Michele Antonelli (Aeronautica). Nel femminile invece, ai nastri di partenza anche il bronzo dei Mondiali di Doha della 50 km Eleonora Giorgi (Fiamme Azzurre), Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) e Lidia Barcella (Bracco Atletica), quarta e sesta agli Europei di Monaco di Baviera.