Atletica, al via i Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona: si assegnano 11 titoli nella prima giornata

Tutto pronto per i Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona, che assegneranno già 11 titoli nella prima giornata. Occhi puntati sulle pedane dei salti, che vedranno impegnato tanti talenti azzurri. Spicca la presenza di Elena Vallortigara nel salto in alto, ma anche quella dei giovani Larissa Iapichino e Mattia Furlani nel salto il lungo. Particolarmente interessante la sfida tra il reatino e Filippo Randazzo. Nel salto con l’asta, Elisa Molinarolo contenderà la vittoria alla primatista italiana Roberta Bruni, mentre negli ostacoli Lorenzo Simonelli lancia la sfida a Paolo Dal Molin e nel femminile Luminosa Bogliolo cerca il riscatto. Spazio anche ai 1500 metri con Pietro Arese, Ossama Meslek, Sintayehu Vissa, Ludovica Cavalli e Federica Del Buono, ma anche alla marcia e al pentathlon. Infine, sono state già ufficializze le start lists di domenica, con Marcell Jacobs impegnato nella terza batteria dei 60 metri, in quinta corsia. Insieme a lui Francesco Sansovini, Nicholas Artuso e Mattia Donola.