Atletica, ad Ancona debutto stagionale per Iapichino nel fine settimana

Quando manca poco più di un mese ai Campionati Italiani Indoor di atletica leggera, molti atleti azzurri stanno iniziando a testare la propria condizione fisica. Nel fine settimana avverrà il debutto stagionale di Larissa Iapichino, che ad Ancora effettuerà una prova sui 60 metri, una distanza che ha affrontata l’ultima volta nel 2016 nelle categorie giovanili. Per lei in programma la settimana successiva anche i Campionati del Mediterraneo U23 di Valencia. Poi tornerà al salto in lungo a Berlino (10 febbraio) e agli Assoluti di Ancona (18-19 febbraio) con la prospettiva degli Europei indoor di Istanbul (2-5 marzo).