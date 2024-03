Atletica, Abodi: “La Maratona di Roma un evento costituzionale. Gli Europei? Saranno una festa di popolo”

All’indomani della Maratona di Roma, il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, è intervenuto a Radio Roma Sound fm90: “E’ stata una bellissima festa, oltre che un evento costituzionale perché si consacra ciò che la Costituzione recita dal 20 di settembre scorso: c’è la sublimazione, il riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione di benessere psicofisico delle attività sportive in tutte le sue forme“. E sugli Europei di atletica, in programma sempre a Roma: “Saranno un evento fantastico perché faranno da apripista a Olimpiadi e Paralimpiadi. Sarà una festa di popolo e sono sicuro che l’Olimpico si riempirà per celebrare la regine delle discipline olimpiche: l’atletica“.

Abodi ha poi parlato dei prossimi obiettivi: “I prossimi mesi saranno pieni di riforme e novità: vogliamo rendere lo sport in Italia più presente, in termini di numeri di persone che lo praticano e c’è bisogno di cambiare alcune regole del gioco“. Infine, da tifoso della Lazio, una chiosa sul momento che sta vivendo la squadra biancoceleste: “Tudor ha bisogno di tempo, non è detto che un allenatore produca gli stessi effetti ovunque vada. Personalmente sono sempre positivo e ottimista. Questa stagione è stata molto diversa rispetto alla scorsa, ma c’è ancora un grande obiettivo come la Coppa Italia“.