Atletica: a Stoccolma l’esordio stagionale nel salto in lungo per Furlani

La stagione 2024 di Mattia Furlani nel salto in lungo comincerà da Stoccolma: l’appuntamento è per sabato 3 febbraio al Folksam Grand Prix della capitale svedese, tappa Bronze del World Athletics Indoor Tour. Nella passata edizione di questo meeting l’azzurro ha stabilito il record europeo U20 indoor di 7.99, e punta a confermare i progressi del 2023. L’azzurro delle Fiamme Oro tornerà subito a misurarsi con gli avversari internazionali: tra gli atleti già annunciati è prevista la presenza dello svedese Thobias Montler, argento mondiale indoor in carica, forte di un personale di 8.38. Per Furlani sarà una tappa di avvicinamento al primo evento prestigioso che incontrerà quest’anno sul proprio cammino, ovvero i Mondiali indoor di Glasgow, in programma dall’1 al 3 marzo.