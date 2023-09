Atletica, a Pescara i titoli italiani dei 10km: al via Battocletti, Aouani e Riva

Tutto pronto per i Campionati italiani assoluti, promesse e juniores dei 10 km, che assegneranno sei titoli tricolori. A Pescara presenti alcuni degli azzurri convocati per i Mondiali di corsa su strada a Riga del 1° ottobre: su tutti Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre; 5 km in Lettonia), ma anche Iliass Aouani (Fiamme Azzurre) e Pietro Riva (Fiamme Oro; mezza maratona). A Pescara, al femminile, oltre a Battocletti, in gara ci sono Rebecca Lonedo (Fiamme Oro), Giovanna Selva (Carabinieri), Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior) e Aurora Bado (FreeZone). Tra le altre iscritte Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino), Valentina Gemetto (Dk Runners Milano), Nicole Reina (Cus Pro Patria Milano). Al maschile è atteso il duello tra Pietro Riva e Iliass Aouani ma proveranno a dire la loro anche Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre), Neka Crippa (Esercito) e Francesco Guerra (Carabinieri). Senza dimenticare Yassin Bouih (Fiamme Gialle) e Alberto Mondazzi (Atl. Casone Noceto).