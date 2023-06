Atletica, a Palermo i campionati italiani di società oro: attesa per Furlani

Sabato e domenica, allo stadio delle Palme Vito Schifani di Palermo, si disputeranno i campionati italiani di società finale oro, con in gara 400 atleti in rappresentanza di 24 società. A organizzare la manifestazione, il Cus Palermo e l’associazione sportiva Media sotto l’egida della Fidal, che sarà rappresentata dal presidente Stefano Mei. In pista il meglio dell’atletica italiana: grande attesa nel salto in lungo per la prova di Mattia Furlani, che gareggerà con l’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi. Furlani, qualche giorno fa, ha saltato 8,44 metri a Savona, una misura che sarebbe stata il record del mondo under 20, ma che non è stata omologata per il +2,22 di vento rispetto al 2,0 consentito.

La finale oro dei campionato di società di atletica leggera torna a Palermo dopo 16 anni: nel 2007, l’impianto di viale del Fante, fresco di ristrutturazione, fu intitolato per l’occasione a Vito Schifani (che era anche un buon quattrocentista), l’agente della scorta di Giovanni Falcone e rimasto ucciso anche lui nell’attentato del 23 maggio 1992. Saranno 24 le squadre, divise in 12 maschili e 12 femminili. Favorite d’obbligo, tra gli uomini, l’Athletic Club 96 Alperia Bolzano, campione uscente e alla ricerca del quarto titolo dopo i successi del 2019, 2020 e 2022; fra le donne, favori del pronostico per l’Atletica Brescia 1950, che arriva a Palermo imbattuta dal 2019. Si aspetta tifo caloroso per le due squadre siciliane neo promosse in A – oro: il Cus Palermo maschile, con i gemelli Ala e Osama Zoghlami che andranno alla ricerca del record italiano sui 3000 siepi, e la Milone Siracusa con il velocista azzurro Matteo Melluzzo. Si comincia sabato alle 14,30 con la cerimonia di apertura, l’ingresso sarà gratuito.