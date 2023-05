Un buon esordio in 38″38 per la 4×100 azzurra a Firenze in questa prima uscita verso i Mondiali estivi di Budapest. “Forse i cambi sono stati un po’ schiacciati ma nelle prossime gare proveremo ad allungarli per togliere 2-3 decimi. Credo sia stato un buon esordio. Ci serviva una scossa, dopo l’anno scorso: il prof Di Mulo nei raduni ci ha strigliato e ora sappiamo qual è la strada giusta per andare ai Mondiali”, ha dichiarato Filippo Tortu. “Sono molto soddisfatto – ha dichiarato Fausto Desalu – il tempo è più o meno quello che ci aspettavamo considerando che siamo a maggio.

“A Parigi si deve fare ancora meglio, senza ombra di dubbio. Questo è soltanto un punto di partenza”, le parole di Lorenzo Patta. Ha parlato Matteo Melluzzo, chiamato almeno quest’oggi a sostituire Marcell Jacobs: “L’emozione è tanta e bisogna saperla gestire. Dobbiamo provare ancora meglio i cambi, è la prima volta che la squadra corre con questa formazione”.