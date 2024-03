E’ in programma da lunedì 18 a sabato 23 marzo un raduno presso lo stadio Paolo Rosi di Roma per le staffette 4×100 e 4×400, chiamate a preparare al meglio i prossimi appuntamenti stagionali. Sono ben 35 gli atleti convocati agli ordini del responsabile di settore Filippo Di Mulo, tra cui gli ori olimpici di Tokyo Patta, Desalu, Tortu e i medagliati dei recenti Mondiali indoor di Budapest Simonelli e Dosso. Gli azzurri saranno impegnati il 4-5 maggio alle Bahamas, in occasione delle World Relays di Nassau che mettono in palio i pass per Parigi 2024. Già qualificati invece i quartetti per gli Europei di Roma in quanto Italia paese ospitante. Di seguito l’elenco completo dei convocati.

4×100 uomini – Chituru Ali (Fiamme Gialle), Samuele Ceccarelli (Fiamme Oro), Fausto Desalu (Fiamme Gialle), Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle), Lorenzo Patta (Fiamme Gialle), Marco Ricci (Esercito), Roberto Rigali (Carabinieri), Lorenzo Simonelli (Esercito), Filippo Tortu (Fiamme Gialle)

4×100 donne – Anna Bongiorni (Carabinieri), Arianna De Masi (Atl. Meneghina), Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), Carlotta Fedriga (Edera Atl. Forlì), Gloria Hooper (Atl. Brescia 1950), Dalia Kaddari (Fiamme Oro), Alice Pagliarini (Fiamme Gialle), Alessia Pavese (Aeronautica), Irene Siragusa (Esercito)

4×400 uomini, donne, mista – Ilaria Accame (Libertas Unicusano Livorno), Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre), Lapo Bianciardi (Avis Barletta), Alessandra Bonora (Fiamme Gialle), Rebecca Borga (Fiamme Gialle), Ayomide Folorunso (Fiamme Oro), Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946), Brayan Lopez (Fiamme Azzurre), Alice Mangione (Esercito), Riccardo Meli (Fiamme Gialle), Alessandro Moscardi (Atl. Firenze Marathon), Anna Polinari (Carabinieri), Laura Rami (Cus Bologna), Edoardo Scotti (Carabinieri), Giancarla Trevisan (Bracco Atletica), Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano)