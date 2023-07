Atletica, 3 test antidoping saltati in 12 mesi: Amusan a rischio squalifica

Tobi Amusan, campionessa iridata e primatista mondiale dei 100 ostacoli, rischia di essere squalificata dopo aver saltato tre test antidoping in 12 mesi. Uno scenario che potrebbe portarla ad una sospensione fino a due anni. È la stessa atleta nigeriana a rivelare via social a renderlo noto. “Ho intenzione di contestare questa accusa e il mio caso sarà giudicato da un panel di tre arbitri prima dell’inizio dei Mondiali del mese prossimo – scrive – Sono un’atleta pulita, sono regolarmente (forse più del solito) sottoposta a controlli da parte dell’Aiu, con l’ultimo test effettuato a pochi giorni dal terzo ‘controllo mancato’. Sono fiduciosa che questo caso si risolverà a mio favore e che sarò presente ai Mondiali di agosto”. La 26enne nigeriana lo scorso anno ha vinto l’oro nella rassegna iridata in Oregon, stabilendo in semifinale il nuovo primato in 12″12. In questa stagione, invece, ha il secondo tempo assoluto (12″34), alle spalle della campionessa olimpica Jasmine Camacho-Quinn (12″31).