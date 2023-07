Atletica, 21,71 per Fabbri a Trieste: è la sua terza prestazione stagionale

Giornata estremamente positiva per Leonardo Fabbri, che in quel di Trieste è stato protagonista della sua terza miglior prestazione della stagione con un lancio da 21,71. L’azzurro, alla vigilia dell’impegno in Diamond League a Londra, ha dato seguito agli ottimi risultati recenti, mettendo a referto ben tre lanci sopra i 21,20.

20,54 – 20,87 – 21,20 – 21,25 – 21,32 – 21,71 i risultati per il pesista azzurro, che ovviamente ha trionfato, precedendo il connazionale Zane Weir (20,61). Terzo posto per il norvegese Marcus Thomsen con 19,79, ma le luci dei riflettori sono puntate inevitabilmente su Fabbri, che ai canali della Fidal ha dichiarato: “Oggi era la qualificazione, domani la finale. Il risultato di oggi è molto positivo, specialmente per la costanza della serie”.

Nelle altre gare in Friuli, Elena Bellò ha chiuso quarta con 2:01.54 negli 800, vinti dalla keniana Naumglorius Chepchumba (2:00.92). Eleonora Vandi invece ha firmato lo stagionale di 2:03.35, che le è valso il quinto posto. Infine, nelle gare a ostacoli, rispettivamente 110 e 100, si sono imposti il sudafricano Antonio Alkana in 13.46 e la giamaicana Amoi Brown con 12.84.