Atleta somala corre i 100 metri in 21’81”: il suo governo apre un’inchiesta

Non è affatto passata inosservata la prestazione di Nasra Ali Abukar, atleta somala che ai FISU Games di Chengdu ha corso i 100 metri femminili in 21’81”. Si tratta infatti del tempo più alto di sempre mai segnato e la 20enne ha ovviamente chiuso la gara in ultima posizione, a più di 10 secondi dal primo posto. Ad esprimere il suo disappunto è stato addirittura il Ministro dello Sport della Somalia, Mohamed Barre Mohamud, che ha spiegato: “Quello che è accaduto non è appropriato per la comunità somala. Ci scusiamo con il popolo somalo. Esigo più consapevolezza poiché hanno selezionato in modo inappropriato gli atleti: troverò il responsabile“.

Il governo somalo ha dunque aperto un’inchiesta ed i sospetti si sono immediatamente concentrati su Khadija Aden Dahir, vicepresidente della federazione somala di atletica. La ragazza che ha corso i 100 metri in 21 secondi sarebbe infatti sua nipote. L’uomo, che si era congratulato con l’atleta per la partecipazione all’evento, è stato sospeso.