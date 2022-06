Assoluti Rieti 2022, infortunio per Alessandro Sibilio: Mondiali a rischio?

by Mattia Zucchiatti

Alessandro Sibilio - Foto Francesca Grana/FIDAL

Si ferma Alessandro Sibilio. Il napoletano classe 1999 ha subito un infortunio muscolare nel corso della gara dei 400 metri piani agli Assoluti di Rieti. Un problema al quadricipite sinistro per l’atleta delle Fiamme Gialle che non era in perfette condizioni (come evidenziato anche da un vistoso taping) e che ora rischia di saltare i prossimi impegni, a partire dai Mondiali di Eugene. Si attendono gli esami strunentali. Per la cronaca, ha vinto Edoardo Scotti in 45.69. Secondo Vladimir Aceti in 45.91 e terzo Davide Re in 45.99.