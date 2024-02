Assoluti indoor Ancona 2024, prima giornata in tv oggi: programma, orari e diretta streaming atletica

Tutto pronto per la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor 2024 di atletica leggera: ecco, di seguito, tutte le informazioni per seguire le gare. Sono 11 i titoli in palio sabato 17 febbraio, giornata in cui i riflettori sono tutti sul salto in lungo che vede impegnati i giovani Larissa Iapichino e Mattia Furlani. Attesa anche per Lorenzo Simonelli, che poche settimane fa si è preso il record italiano dei 60 metri ostacoli (7″50), oltre che per il duello nei 1500 tra Pietro Arese e Federico Riva e molto altro. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta le gare ed il programma orario dettagliato della prima giornata.

TV E STREAMING – La prima giornata degli Assoluti indoor di Ancona 2024 di atletica sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su RaiPlay dalle ore 15 alle 16.30. Tutte le gare non coperte dalla diretta Rai andranno in onda in streaming su www.atletica.tv a partire dalle ore 9.15. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.

Programma sabato 17 febbraio Assoluti indoor 2024

9:15 60m ostacoli – Serie Pentathlon (femminile)

9:30 60m – Serie Eptathlon (maschile)

9:50 Salto in alto – Pentathlon (femminile)

10:05 Salto in lungo – Eptathlon (maschile)

11:00 Getto del peso – Eptathlon (maschile)

11:50 Getto del peso – Pentathlon (femminile)

12:00 Salto in alto – Eptathlon (maschile)

12:45 Salto in lungo – Pentathlon (femminile)

13:15 60m ostacoli femminili – Batterie

13:35 60m ostacoli maschili – Batterie

13:35 Salto in lungo femminile

14:30 Salto in alto maschile

14:35 3000m femminili marcia

14:40 Salto con l’asta femminile

15:05 400m femminili – Batterie

15:10 Salto in lungo maschile

15:20 400m maschili – Batterie

15:35 800m – Serie Pentathlon (femminile)

15:45 1500m maschili

15:55 1500m femminili

16:10 60m ostacoli maschili – Finale

16:20 60m ostacoli femminili – Finale

16:35 5000m maschili marcia