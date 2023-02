Assoluti indoor Ancona 2023, Jacobs: “Perdere il titolo italiano brucia, devo capire il problema”

Il campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs, dopo la sconfitta nella gara dei 60 metri vinta da Samuele Ceccarelli agli Assoluti indoor di Ancona, ha rilasciato delle dichiarazioni al sito della Fidal: “Devo solo fare tanti complimenti a Samuele Ceccarelli, che ha fatto una gara eccellente: lo ha meritato. Gli ho detto di guardare a Istanbul: ci sarà da divertirsi, con quel tempo è da finale. Ovviamente brucia perché è il primo titolo italiano che perdo dopo non so quanti anni, ma non smetterò mai di mettermi in gioco. Ci sono ancora tante cose tecniche da sistemare in batteria era una corsa totalmente diversa”.

Jacobs ha poi spiegato di aver avuto un problema durante la gara: “Devo rivedere la finale, ma se ci fosse stato un 100 metri mi sarei fermato. Ero in una condizione di corsa che ha evidenziato un problema da qualche parte, vorrei capire dove non mi ha permesso di continuare a correre. Dobbiamo lavorare. Dobbiamo rivedere le varie parti e capire dove si trova il problema. Ora in testa ci sono gli Europei indoor, una tappa di passaggio per la stagione outdoor”.