Assoluti cross 2024, a Cassino Nadia Battocletti va a caccia del quarto titolo consecutivo

2023 SPAR European Cross Country Championships, Nadia Battocletti (ITA) second place in the senior race | 10.12.2023 Bruxelles (BEL) | Foto: Francesca Grana/FIDAL

A Cassino, in provincia di Frosinone, questo fine settimana è tempo di Campionati italiani di corsa campestre. Si parte sabato 9 marzo con le staffette assolute e master dalle 14 al campus Folcara, a cui farà seguito la cerimonia inaugurale alle ore 18 in piazza Damare. Domenica gli occhi saranno tutti puntati su Nadia Battocletti, che andrà a caccia del quarto titolo assoluto consecutivo nel cross dopo Campi Bisenzio 2021, Trieste 2022 e Gubbio 2023. L’argento europeo del cross non ci arriva nelle migliori condizioni fisiche, avendo ricominciato a correre pochi giorni fa opo un doppio stop per un fastidio alla caviglia destra e per una periostite tibiale. A sfidare la 23enne trentina ci saranno tra le altre la campionessa europea 2022 della staffetta di cross Federica Del Buono, specialiste come Giovanna Selva e Gaia Colli. le medagliate europee U23 dei 10.000 Sara Nestol e Aurora Bado, ma anche Elisa Bortoli, Elisa Palmero, Federica Zanne.

Non c’è un vero favorito nella 10 km maschile, dove Pasquale Selvarolo è alla ricerca del suo primo titolo italiano assoluto dopo diversi piazzamenti, sull’erba, su strada e su pista, e il secondo posto dello scorso anno. Nella 3 km Ala Zoghlami è l’uomo da battere, mentre tra gli juniores il nome da tenere d’occhio è quello di Francesco Ropelato, non lontano dalla top ten (dodicesimo) agli ultimi EuroCross di Bruxelles nella prova U20, invece tra le juniores, si sono ben comportate ad Albufeira le gemelle Laura ed Elena Ribigini, attese a una conferma. Tutte le altre gare della giornata di domenica sono in diretta dalle 9.10 su www.atletica.tv.