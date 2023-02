Nasser Al-Khelaifi, Presidente del Psg, era stato accusato di corruzione in relazione all’assegnazione dei Mondiali 2017 e 2019 di atletica, ha vinto la causa in tribunale. La Cassazione ha deciso quest’oggi di non perseguire i sospetti perché “non competente”, le accuse sono quindi dichiarate ormai “decadute”.