Aletica, la martellista Sara Fantini è campionessa italiana per il dodicesimo anno consecutivo

Sara Fantini si prende la scena a Rieti, al termine della prima giornata dei Campionati italiani invernali di lanci. Di nuovo a segno la martellista dei Carabinieri, che conquista il suo dodicesimo titolo tricolore consecutivo con il primato stagionale di 72,51. La 25enne emiliana piazza subito la misura vincente, ma in tutto firma cinque lanci validi sopra i settanta metri e dimostra di essere in netta crescita di condizione dopo l’esordio di due settimane fa (67,38 a Bologna). La primatista italiana ribadisce, così, un’imbattibilità a livello nazionale che dura dal 2017, tra estate e inverno. Per quello che contano le graduatorie stagionali in questo periodo, è la migliore prestazione mondiale dell’anno e un bel segnale in vista della Coppa Europa in programma tra due settimane a Leiria. Al secondo posto, la campionessa del mondo under 20 Rachele Mori (65,96), vincitrice anche del titolo promesse, poi Cecilia Desideri (61,92) e Emily Conte (61,87). Per quanto riguarda le categorie juniores e allievi, si impone Giulia Rossi, grazie a un 58,25 fatto registrare al quarto lancio. La romana, fresca di record personale con 61,30, riacciuffa il primo posto e sorpassa la 17enne Keren Mbongo.