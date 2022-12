A Nettuno gran finale per il Trofeo Autunnale di Mezzofondo-Decathlon Cup 2022

Domenica 18 dicembre presso il Camping Village Isola Verde di Nettuno (Roma) si è svolta l’ultima tappa del Trofeo Autunnale di Mezzofondo 2022-Decathlon Cup organizzato dal presidente dell’Atletica Neptunia Giovanni Moracci in collaborazione con il Comitato Provinciale FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) Roma Sud e il gruppo giudici gare di Roma Sud. Alessandro Carletti è il Referente Tecnico, Stefano Troia si occupa dell’elaborazione dei dati e Leonardo Musio della conduzione delle gare e delle premiazioni finali, il Trofeo Autunnale di Mezzofondo è strutturato in cinque tappe (di cui una annullata per maltempo): la prima su pista, la seconda su strada e le altre due in campestre.

Hanno partecipato al Trofeo oltre 360 atleti e 29 società, grande partecipazione anche da parte degli accompagnatori dei giovani sportivi. Il percorso va dai 400 metri ai sei chilometri a seconda delle categorie, sul palco il presidente della FIDAL Roma Sud Daniele Troisi e il rappresentante Decathlon di Tor Vergata (sponsor del Trofeo). Quest’ultimo ha premiato tutti i primi sei atleti di ogni categoria con lo zainetto contenente materiale tecnico sportivo, alle prime cinque società oltre al Trofeo sono stati regalati anche dei buoni da spendere per materiale sportivo. Il Camping Village Isola Verde di Nettuno con questa iniziativa vuole testimoniare ancora una volta la sensibilità per le tematiche sociali.