A che ora la finale del salto in alto con Tamberi? Programma, orario preciso e diretta tv Mondiali atletica Budapest 2023

Gianmarco Tamberi va a caccia del podio nella finale del salto in alto ai Mondiali di Budapest 2023. Dopo aver mancato la medaglia lo scorso anno ad Eugene, dove finì in quarta posizione, il campione olimpico di Tokyo prova ancora una volta a stupire tutti nella capitale magiara. Si rinnova il duello anche con Barshim, amico e rivale di Gimbo. Da non dimenticare in finale anche la presenza di un altro azzurro autore di un’ottima qualificazione, ovvero Marco Fassinotti. L’appuntamento è fissato per stasera, martedì 22 agosto, alle ore 19:58.

STREAMING E TV – Le gare di giornata dei Mondiali di Budapest 2023 di atletica sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer (nella fascia oraria 18.30-21.05), Sky Sport Arena (18.30-22.15), Eurosport 1 (18.30-22.30) e in chiaro su Rai Sport (20.30-21.05) e Rai Due (21.00-22.00). Sarà inoltre possibile seguire integralmente in diretta la finale del salto in alto con Tamberi e Fassinotti su Sky Sport Action, canale 205 di Sky (dalle 19.45 alle 21.25). La diretta streaming sarà invece garantita da Sky Go, Now, Discovery +, Dazn e Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, tutti i risultati ed il medagliere aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.