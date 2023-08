A che ora corre Filippo Tortu nelle batterie dei 200 metri? Orario, programma Mondiali atletica 2023

A Budapest scatta l’ora di Filippo Tortu. Il campione olimpico della 4×100 è pronto a scendere in pista nelle batterie dei 200 metri, in programma dalle 12:15. Il velocista è nella sesta ‘heat’, quella che vede dentro anche lo statunitense Erriyon Knighton (19.72 quest’anno) e il canadese Andre De Grasse. “Andare in finale, ma era così anche quando correvo in 20.61 un paio di mesi fa agli Europei a squadre. Punto anche a scendere sotto i 20 secondi, perché credo che potrebbe servire un crono intorno a 19.95 per la finale”, ha spiegato l’azzurro che a Molfetta è andato a quattro centesimi dal personale (20.10) e che ora insegue il terzo posto in batteria utile per la finale senza sperare nel ripescaggio. In prima batteria l’altro olimpionico di Tokyo, Eseosa Fostine Desalu. Si parte quindi alle 12:15 (il programma inizialmente prevedeva le batterie alle 12:50). Sportface.it vi offrirà la cronaca e gli approfondimenti sulle gare degli azzurri.