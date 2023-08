Kane-Bayern Monaco, ennesimo colpo di scena: il Tottenham ha bloccato la partenza del calciatore verso la Baviera

Ennesimo colpo di scena nella saga infinita che vede coinvolte Tottenham, Bayern Monaco ed Harry Kane. Ieri pomeriggio la fumata bianca tra le due società che avevano trovato l’accordo per il trasferimento record del centravanti, poi in serata l’ok del calciatore, pronto finalmente a iniziera la sua avventura in Baviera. La partenza di Kane per la Germania, dove dovrà svolgere le visite mediche per la sua nuova squadra, era prevista per questa mattina ma al momento è bloccata. Secondo quanto riferisce Sky Sports Uk e confermato da Sky Deutschland, il Tottenham ha al momento fermato la partenza del suo centravanti e sta provando a cambiare i termini dell’accordo con il Bayern Monaco. Kane, sempre secondo le stesse fonti, attende di ricevere notizie.