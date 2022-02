Arrampicata sportiva, convocati cinque atleti senior per il raduno di Prato

by Antonio Sepe

Nel weekend del 12-13 febbraio 2022, i migliori arrampicatori d’Italia nella specialità Boulder si raduneranno a Prato. Gli atleti delle squadre nazionali hanno già partecipato a due raduni Fasi nella nuova stagione e proseguiranno il proprio lavoro in Toscana. L’obiettivo sono ovviamente i Giochi Olimpici di Parigi 2024, ma anche di Los Angeles 2028. Nonostante manchi ancora molto, è importante lavorare bene fin da subito per farsi trovare pronti quando sarà il momento. Cinque gli atleti senior convocati dal direttore tecnico, Prof. Vincenzo De Luca e dal direttore sportivo, Davide Manzoni. Si tratta di Laura Rogora, talentuosa 20enne di Roma che può già vantare due bronzi in coppa del mondo lead, di Camilla Moroni, sempre 20 anni ma di Genova, vice campionessa mondiale 2021 nel Boulder, e di Stefano Ghisolfi, che la coppa del mondo lead l’ha vinta nel 2021. Insieme a loro presenti Marcello Bombardi e Giorgia Tesio. In quel di Prato, presenzieranno anche 21 giovanissimi talenti, selezionati nella categoria B tra le società sportive distribuite in giro per l’Italia. A fare gli onori di casa Davide Battistella, presidente della Fasi.