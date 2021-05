Zona gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 10 maggio

by Giorgio Billone

E’ una Italia sempre più gialla quella proposta dalla nuova colorazione delle regioni che entrerà in vigore lunedì 10 maggio. Nessun territorio in zona rossa, soltanto Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta in zona arancione, con tutte le altre in zona gialla tra conferme e nuovi ingressi. Andiamo dunque a scoprire quali sono i nuovi scenari a partire dalla prossima settimana in seguito al monitoraggio della cabina di regia e alle ordinanze firmate dal ministero della salute.

LA NUOVA COLORAZIONE DELLE REGIONI A PARTIRE DA LUNEDI’ 10 MAGGIO

BIANCA: –

GIALLA: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Molise, Campania, Toscana, Abruzzo, Liguria, Umbria, Lazio, Provincia autonoma di Bolzano, Veneto, Marche, Provincia autonoma di Trento, Basilicata, Calabria, Puglia.

ARANCIONE: Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta.

ROSSA: –