Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 1 novembre

by Davide Triolo

La nuova colorazione delle regioni italiane a partire da lunedì 1 novembre, indicativa per quanto concerne l’effettivo impatto del Coronavirus in territorio nostrano. Incremento di contagi piuttosto lieve nella penisola italiana, quindi momentaneamente nessun innalzamento della nota curva epidemiologica, come invece era accaduto durante l’annata 2020. Zona bianca per l’intera Italia e dunque possibilità di circolare all’aperto senza mascherina, sebbene essa sarà necessaria in luoghi al chiuso. Di seguito la colorazione delle regioni da lunedì 1 novembre, significativa per ciò che concerne i progressi italiani.

LA NUOVA COLORAZIONE DELLE REGIONI A PARTIRE DA LUNEDI 1 NOVEMBRE

BIANCA: Sardegna, Molise, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Liguria, Veneto, Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia autonoma di Trento, Campania, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano, Marche, Basilicata, Calabria, Valle d’Aosta, Sicilia.

GIALLA: /

ARANCIONE: /

ROSSA: – /