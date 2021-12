Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 6 dicembre

by Matteo Di Gangi

La nuova colorazione delle regioni italiane a partire da lunedì 6 dicembre, indicativa per quanto concerne l’effettivo impatto del Coronavirus in territorio nostrano. L’incremento di contagi riscontrato nelle ultime settimane modifica la cartina a colori dell’Italia a colori, con tutte le regioni che rimangono in zona bianca ad eccezione del Friuli Venezia Giulia, già in giallo, e della provincia di Bolzano dove l’incidenza è altissima. Di seguito la colorazione delle regioni da lunedì 29 novembre.

LA NUOVA COLORAZIONE DELLE REGIONI A PARTIRE DA LUNEDI’ 6 DICEMBRE

BIANCA: Sardegna, Molise, Abruzzo, Umbria, Liguria, Veneto, Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia autonoma di Trento, Campania, Toscana, Marche, Basilicata, Calabria, Valle d’Aosta, Sicilia.

GIALLA: Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Bolzano,

ARANCIONE: /

ROSSA: – /