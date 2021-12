Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 3 gennaio

by Redazione

Ecco di seguito la nuova colorazione delle regioni italiane a partire da martedì 3 gennaio 2021. Escalation di contagi in Italia e così aumentano le regioni che si trovano nella fascia di rischio “bassa” ma nella quale si comincia a destare preoccupazione, quindi quella gialla in cui ci sono le prime restrizioni. Sono adesso undici le regioni o province autonome in giallo e si tratta di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Trento, Liguria, Veneto, Marche alle quali si aggiungono Lombardia, Lazio, Sicilia e Piemonte, mentre le altre dieci sono ancora in bianco. In zona arancione, invece, nessuna, anche se Liguria, Calabria, Trento e Marche erano a forte rischio. Di seguito la colorazione delle regioni nella prima settimana del nuovo anno.

LA NUOVA COLORAZIONE DELLE REGIONI A PARTIRE DA LUNEDI’ 3 GENNAIO

BIANCA: Sardegna, Molise, Abruzzo, Umbria, Puglia, Emilia-Romagna, Campania, Toscana, Basilicata, Valle d’Aosta

GIALLA: Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Bolzano, Calabria, Marche, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Lombardia, Sicilia, Piemonte, Lazio, Liguria

ARANCIONE: /

ROSSA: – /