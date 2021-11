Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 29 novembre

by Matteo Di Gangi

La nuova colorazione delle regioni italiane a partire da lunedì 29 novembre, indicativa per quanto concerne l’effettivo impatto del Coronavirus in territorio nostrano. L’incremento di contagi riscontrato nelle ultime settimane modifica la cartina a colori dell’Italia a colori, con tutte le regioni che rimangono in zona bianca ad eccezione del Friuli Venezia Giulia che passa in giallo. Si salva per pochissimo la provincia di Bolzano che però dovrebbe entrare in giallo dal 6 dicembre. Di seguito la colorazione delle regioni da lunedì 29 novembre.

LA NUOVA COLORAZIONE DELLE REGIONI A PARTIRE DA LUNEDI’ 29 NOVEMBRE

BIANCA: Sardegna, Molise, Abruzzo, Umbria, Liguria, Veneto, Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia autonoma di Trento, Campania, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano, Marche, Basilicata, Calabria, Valle d’Aosta, Sicilia.

GIALLA: Friuli Venezia Giulia

ARANCIONE: /

ROSSA: – /