Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 27 dicembre

by Matteo Di Gangi

Ecco di seguito la nuova colorazione delle regioni italiane a partire da lunedì 27 dicembre 2021. Non aumentano le regioni in zona gialla che dunque rimangono sette anche per la settimana di Capodanno. Le sette in “giallo” rimangono Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Trento, Liguria, Veneto e Marche e lasciando quattordici regioni in zona bianca, anche se i casi aumentano diffusamente e si avvicinano pericolosamente alla soglia psicologica dei cinquanta mila contagi in un giorno. Possibile che dopo la settimana di Capodanno saranno diverse le regioni a passare in giallo e che, qualcuna, rischia addirittura la fascia arancione. Di seguito la colorazione completa.

LA NUOVA COLORAZIONE DELLE REGIONI A PARTIRE DA LUNEDI’ 27 DICEMBRE

BIANCA: Sardegna, Molise, Abruzzo, Umbria, Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna, Campania, Toscana, Basilicata, Valle d’Aosta, Sicilia.

GIALLA: Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Bolzano, Calabria, Marche, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Liguria.

ARANCIONE: /

ROSSA: – /