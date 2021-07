Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 26 luglio

by Andrea Bellini

Sospiro di sollievo per tre Regioni, date dalle previsioni come a rischio zona gialla: si tratta di Emilia-Romagna, Marche e, soprattutto, Veneto, che restano invece in zona bianca, così come la totalità dell’Italia. Infatti, nonostante l’aumento del numero delle positività riscontrate, il numero di ospedalizzazioni, sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive, rimane ampiamente al di sotto dei parametri fissati dal Governo. Ecco quindi la suddivisione in colori per quanto riguarda la settimana a partire da lunedì 26 luglio.

LA NUOVA COLORAZIONE DELLE REGIONI A PARTIRE DA LUNEDI 26 LUGLIO

BIANCA: Sardegna, Molise, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Liguria, Veneto, Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia autonoma di Trento, Campania, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia, Valle d’Aosta.

GIALLA: –

ARANCIONE: –

ROSSA: –