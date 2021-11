Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 22 novembre

by Redazione

La nuova colorazione delle regioni italiane a partire da lunedì 22 novembre, indicativa per quanto concerne l’effettivo impatto del Coronavirus in territorio nostrano. L’incremento di contagi riscontrato negli ultimi giorni non modifica sostanzialmente la cartina a colori dell’Italia a colori, con tutte le regioni che rimangono in zona bianca e dunque che godranno di restrizioni meno rigide. Rimane in zona bianca anche il Friuli Venezia Giulia, che grazie al parametro dei ricoveri ordinari evita il “giallo” nonostante il preoccupante aumento dei contagi. Di seguito la colorazione delle regioni da lunedì 22 novembre.

BIANCA: Sardegna, Molise, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Liguria, Veneto, Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia autonoma di Trento, Campania, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano, Marche, Basilicata, Calabria, Valle d’Aosta, Sicilia.

GIALLA: /

ARANCIONE: /

ROSSA: – /