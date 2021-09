Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 20 settembre

by Giorgio Billone

Niente zona bianca integrale per l’Italia anche nella settimana che va dal 20 al 26 settembre. Dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute emerge come la Sicilia, seppur con dati in miglioramento, ha sforato i tre parametri di incidenza, ricoveri ordinari e ricoveri in terapia intensiva, e dunque resta in giallo. A rischio zona gialla, però, c’era anche la Calabria, che per la prima volta negli ultimi giorni ha sfondato le soglie di tutti i parametri: Al termine della cabina di regia l’esito e verifica dei dati aggiornati, dei cosiddetti ‘indicatori’ decisionali, confermano però la permanenza della Regione Calabria in area bianca.

Ecco allora la nuova colorazione da lunedì 20 settembre.

LA NUOVA COLORAZIONE DELLE REGIONI A PARTIRE DA LUNEDI 20 SETTEMBRE

BIANCA: Sardegna, Molise, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Liguria, Veneto, Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia autonoma di Trento, Campania, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano, Marche, Basilicata, Calabria, Valle d’Aosta.

GIALLA: Sicilia

ARANCIONE: –

ROSSA: –