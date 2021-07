Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 19 luglio

by Giorgio Billone

L’Italia resta in zona bianca nella sua totalità, ma la sensazione è che l’idillio non durerà a lungo. Il monitoraggio settimanale come sempre al venerdì ha stilato i parametri per ciascuna regione o provincia autonoma e ne emerge un quadro in lieve peggioramento. Al momento, a ogni modo, tutte le regioni sono in zona bianca, scongiurata la zona gialla che sarebbe da preludio a un nuovo balletto di arancione e rossa come fino a giugno. Ecco allora la nuova colorazione da lunedì 19 luglio.

LA NUOVA COLORAZIONE DELLE REGIONI A PARTIRE DA LUNEDI 19 LUGLIO

BIANCA: Sardegna, Molise, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Liguria, Veneto, Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia autonoma di Trento, Campania, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia, Valle d’Aosta.

GIALLA: –

ARANCIONE: –

ROSSA: –