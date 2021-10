Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 11 ottobre

by Giorgio Billone

Italia interamente in zona bianca già da sabato 9 ottobre. La Sicilia fa il grande salto e con il miglioramento dei dati che riguardano la curva epidemiologica del coronavirus torna in zona bianca in seguito all’ordinanza del ministro della salute Speranza. Dalla settimana che prende il via lunedì 11 ottobre, dunque, tutto il paese sarà in zona bianca, quella con minori restrizioni sul fronte della risposta alla pandemia. Per almeno una settimana, dunque, in tutto il paese si potrà circolare all’aperto senza mascherina, anche nell’isola che fin qui era l’unico territorio ancora in zona gialla. Andiamo a scoprire dunque la colorazione delle regioni da lunedì 11 ottobre.

LA NUOVA COLORAZIONE DELLE REGIONI A PARTIRE DA LUNEDI 11 OTTOBRE

BIANCA: Sardegna, Molise, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Liguria, Veneto, Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia autonoma di Trento, Campania, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano, Marche, Basilicata, Calabria, Valle d’Aosta, Sicilia.

GIALLA: /

ARANCIONE: /

ROSSA: – /