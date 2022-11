X Factor 2022 quando finisce? Ecco tutti i concorrenti al via e il regolamento

Tutto pronto per la nuova edizione di X Factor 2022. Dodici concorrenti pronti per un grande sogno: trionfare e far spiccare il volo alla carriera musicale nel talent più famoso della play-tv. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione.

TELEVOTO, COME SI VOTA?

I DODICI CONCORRENTI E I QUATTRO GIUDICI

FEDEZ:

Omini

Linda Riverditi, colei che ha conquistato anche i Maneskin

Gaia Eleonora Cipollaro (Dadà)

AMBRA:

Matteo Siffredi

i Tropea

Lucrezia Maria Fioritti

DARGEN D’AMICO:

Disco Club Paradiso

Matteo Orsi

Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta)

RKOMI:

Santi Francesi

Giorgia Turcato (Didì)

Jacopo Rossetto (in arte Iako)

LE DATE – QUANDO FINISCE?

Prima puntata- 27 ottobre

Seconda puntata – 4 novembre

Terza puntata – 11 novembre

Quarta puntata – 18 novembre

Quinta puntata – 25 novembre

Sesta puntata – 1 dicembre

Settima e ultima puntata – 8 dicembre