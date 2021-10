X Factor 2021, Emma sul Ddl Zan: “Scritta brutta pagina”. Mika: “Non è questa l’Italia che mi ha accolto”

by Andrea Bellini

La puntata di X Factor 2021 di questa sera, giovedì 28 ottobre, la prima per quanto riguarda i live, si è aperta con l’attualità dell’affossamento del Ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia. Hanno fatto il giro del mondo, tristemente, le scene dell’esultanza da stadio avvenuta in Senato da parte di chi ha appunto votato a favore della cosiddetta “tagliola” al provvedimento proposto da Lega e FdI. Emma Marrone ha esordito dichiarando: “Non abbiamo fatto un passo avanti nei diritti. Le immagini che sono arrivate dal Senato, l’esultanza e i cori da stadio, oltre a essere imbarazzanti, hanno scritto una brutta pagina di questo Paese“. Dello stesso tenore Mika, che ha aggiunto: “È un tema a cui tengo tantissimo. Quello che abbiamo visto, non è l’Italia che io amo. Non è l’Italia che mi ha accolto e che mi ha difeso. Ma là fuori c’è ancora l’Italia che sa accogliere e amare, ed è in quell’Italia che voglio continuare a credere”.