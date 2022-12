Una Poltrona per Due stasera in tv: a che ora inizia e su che canale

Alle 21:30 di stasera, sabato 24 dicembre, torna ‘Una Poltrona per due’, classicone della Vigilia del palinsesto tv italiano. Su Italia Uno va in onda il film di John Landis con Dan Aykroyd e Eddie Murphy, come da 25 anni a questa parte. Un film che è ormai entrato nell’immaginario collettivo degli italiani e che Mediaset non ha nessuna voglia di rimuovere dalla programmazione natalizia. E per chi volesse regalarsi una maratona televisiva, sempre su Italia 1, alle 19:30 andrà in onda il Grinch, mentre alle 23:55 altro classicone di Landis: The Blues Brothers.