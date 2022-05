Totocalcio, la schedina 14-15-16 maggio 2022: tutte le partite del week-end

by Redazione

La curva del Milan a San Siro

L’agenzia delle dogane e dei monopoli di stato ha reso nota la schedina del concorso numero 17 dell’anno del nuovo Totocalcio. Gli scommettitori avranno la possibilità di puntare le proprie giocate nell’arco di tre giorni, per la precisione 14-15-16 maggio: ecco dunque di seguito la schedina del nuovo concorso di questo weekend, dal sabato al lunedì. Il regolamento prevede come di consueto otto eventi obbligatori e dodici eventi opzionali. Le possibilità di vincita e le somme che gli scommettitori possono aggiudicarsi dipendono dalla Formula scelta, visto che si può andare per il tre, cinque, sette, nove, undici e per il famigerato tredici che regala una cifra importantissima. Di seguito ecco la schedina numero 16 del 2022, il concorso dal 7 al 9 maggio 2022.

IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA

IL REGOLAMENTO DEL NUOVO TOTOCALCIO: ECCO COME FUNZIONA

PANNELLO A (EVENTI OBBLIGATORI)

1. Bologna – Sassuolo

2. Leeds Utd – Brighton

3. Hellas Verona – Torino

4. Juventus – Lazio

5. Chelsea – Liverpool

6. Sampdoria – Fiorentina

7. Villarreal – Real Sociedad

8. Milan – Atalanta

PANNELLO B (EVENTI OPZIONALI)

9. Cagliari – Inter

10. Napoli – Genoa

11. Udinese – Spezia

12. Nizza – Lille

13. Brescia – Perugia

14. Levante – Deportivo Alaves

15. RCD Maiorca – Rayo Vallecano

16. Aston Villa – Crystal Palace

17. Saint Etienne – Reims

18. Rennes – Marsiglia

19. Everton – Brentford

20. Lione – Nantes