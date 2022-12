Thomas Bach: “Le sanzioni a Russia e Bielorussia restano in vigore”

“Le sanzioni contro Russia e Bielorussia restano in vigore a seguito dell’attuale situazione”. Lo ha affermato il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach nel corso della conferenza stampa al termine della riunione dell’Esecutivo del Cio. Il tema è quello delle sanzioni sportive relative alla ‘raccomandazione’ alle federazioni internazionali di non invitare alle gare atleti e dirigenti russi e bielorussi. L’eccezione riguarda tennis e l’hockey su ghiaccio in Nord America (NHL) dove i giocatori russi possono entrare regolarmente in campo.