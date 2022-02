Sanremo 2022, chi è Drusilla Foer: età, carriera, vero nome alter ego Gianluca Gori

by Christian Poliseno

Logo Festival di Sanremo 2022

Terza notte di Sanremo 2022 e terza co-conduttrice femminile al fianco di Amadeus sul palco dell’Ariston. Drusilla Foer condividerà infatti la scena col presentatore questa sera. Andiamo a scoprire adesso la storia di Drusilla, icona LGTB che da personaggio dell’artista fiorentino Gianluca Gori è ormai diventata alter ego indipendente e con una vita propria. Drusilla Foer nasce a Siena il 23 luglio del 1945. Pittrice, attrice, modella, sceneggiatrice, fotografa, cantante, ha posato per importanti copertine di moda e deve il suo successo iniziale al web. Subito dopo la sua nascita in Toscana si trasferisce a Cuba durante l’infanzia, rimanendo lì à fino all’età di vent’anni per impegni diplomatici del padre. Da lì poi inizia a viaggiare per il mondo girando diverse città tra cui Parigi, Bruxelles, Madrid, Chicago e Viareggio.

Amica di Andy Wharol, Gandhi, Karl Lagerfeld e Tina Turner, Drusilla è un’icona della comunità LGBT. Due matrimoni, una con un texano, che però ha tradito la donna, e poi con il vero amore della sua vita: Hervè Foer, un uomo belga altolocato. Giudice di StraFactor e ospite di CR4 – La Repubblica delle Donne, Drusilla è oggi una famosa attrice di film e teatro. In conclusione, c’è da aggiungere che Drusilla Foer è un personaggio dell’artista fiorentino Gianluca Gori, nato proprio a Firenze nel 1967 e che, da tempo, ha elevato quello che era l’immaginario personaggio di Drusilla, ad una vera e propria icona.