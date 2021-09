Roma, ‘Festa dello Sport’ verso la conclusione: appuntamento al 30 settembre

by Davide Triolo

CSI Festa dello Sport2021

La ‘Festa dello Sport’ ha rappresentato un punto di riferimento per lo sport giovanile, a Roma, con attività educative a partire dal 15 settembre 2021. In data giovedì 30 settembre vi sarà l’ultima tappa dell’ambizioso progetto capitolino, realizzato da CSI Roma, presso l’Orario di San Giuseppe al trionfale, in via Giovanni Bovio 24; nell’occasione di riferimento, l’iniziativa finanziata dalla Regione Lazio, si chiuderà in bellezza una 15 giorni ricca di eventi e di giovani partecipanti. Oltre 650 bambini, aventi età comprese tra 6 e 11 anni, infatti, hanno avuto l’opportunità di esprimersi nel contesto di 13 eventi; peraltro all’interno di 13 oratori differenti. Di seguito le parole di Daniele Paqualini, presidente del Comitato provinciale di Roma: “La pandemia ci ha fatto capire quanto sia importante lo sport per le generazioni più giovani. Ripartire dalle feste dello sport organizzate nei vari quadranti di Roma, per noi, è stato un piccolo gesto simbolico verso la città per ripartire. Lo sport può fare tanto per la coesione, ma può rappresentare anche un’opportunità per trasmettere messaggi importanti“.

Istruttori specializzati ed educatori sportivi hanno affiancato i bambini durante l’interezza della manifestazione, accompagnandoli con il principio dell’ecologia integrale come comun denominatore; calcio balilla umano, votex, Pac-Man umano, pulizia dei campi, gioco degli ingranaggi e ‘costruiamo il nostro gioco’ come attività principali. Il tutto per impartire insegnamenti dall’alto valore umano e dunque disciplinare, tentando di far comprendere l’importare della cultura sportiva e del rispetto per l’ambiente, in un ambiente amico. Appuntamento a giovedì 30 settembre, quindi, per la fase finale della ‘Festa dello Sport’.