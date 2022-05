Risultati Totocalcio 30 aprile-1-2-maggio 2022: vincite, soldi e montepremi. Ecco chi ha vinto

I risultati, le vincite e il montepremi del quattordicesimo concorso del nuovo totocalcio con le partite del 30 aprile e dell’1-2 maggio 2022. Come di consueto sono molti gli italiani ad aver giocato la propria schedina sperando di vincere una cifra importante. In base alla formula scelta, tre, cinque, sette, nove, undici e il famosissimo tredici, si potrà verificare con le vincite aggiornate qual è la somma portata a casa per chi ha azzeccato le partite giocate. L’attesa è tanta e dipenderà tutto da quanti altri scommettitori hanno vinto in questo weekend lungo. Tra lunedì sera e martedì mattina saranno pubblicati i risultati e le quote definitive, in attesa ecco la schedina aggiornata.

EVENTI OBBLIGATORI

Sampdoria – Genoa 1 Athletic Bilbao – Atletico Madrid 1 Hoffenheim – Friburgo 2 Empoli – Torino 2 West Ham – Arsenal 2 Elche – Osasuna X Lorient – Reims 2 Granada – Celta Vigo X

EVENTI OPZIONALI

Udinese – Inter 2 Spezia – Lazio 2 Roma – Bologna X Getafe – Betis X Atalanta – Salernitana X Everton – Chelsea 1 Marsiglia – Lione 2 Milan – Fiorentina 1 Borussia M’gladbach – Lipsia 1 Rayo Vallecano – Real Sociedad X Bayer Leverkusen – Eintracht Fr. 1 Troyes – Lille 1

IL MONTEPREMI

FORMULA TRE: 2.200,50 euro

FORMULA CINQUE: 3.962,25 euro

FORMULA SETTE: 11.030,25 euro

FORMULA NOVE: 9.006,75 euro

FORMULA UNDICI: 61.445,25 euro

FORMULA TREDICI: 99.243,00 euro