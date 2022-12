Quando comincia Masterchef 2022? Calendario, date e come seguirlo in tv

MasterChef Italia 2022 segna la stagione numero 12 per il cooking talent show. Fin dal suo esordio italiano, avvenuto nel 2011, il programma si è affermato come un punto di riferimento per il genere, grazie ad un’attenzione costante al contenuto ed alle innovazioni. Come vuole la tradizione, il debutto avverrà poco prima di Natale. La conferma definitiva è giunta a metà novembre, con l’avvio della dodicesima stagione pianificato per la giornata di giovedì 15 novembre. Confermata la ‘Trinità’ di giudici che ha rinfrescato il format: a valutare le prove dei concorrenti ci sono Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, presenti per la quarta stagione di seguito. Il programma sarà visibile tutti i giovedì sera su Sky Uno (canale 108 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW e SKY GO (solo per gli abbonati Sky). Tra gli elementi caratteristici di questa edizione c’è la continua ricerca di ingredienti poco conosciuti, ma dalle grandi potenzialità nelle cucine stellate. Tutto pronto dunque per la dodicesima stagione di Masterchef, pronta a tenere nuovamente incollati allo schermo i telespettatori.