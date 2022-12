Prima della Scala 2022 oggi in tv: canale, orario e dove vederla

Oggi, mercoledì 7 dicembre, verrà inaugurata la Stagione 2022/2023 del Teatro alla Scala con Boris Godunov, il capolavoro di Modest Musorgskij per l’occasione diretto da Riccardo Chailly con la regia di Kasper Holten e con protagonista Ildar Abdrazakov. L’opera verrà introdotta da Milly Carlucci e Bruno Vespa, con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer. Come annunciato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, saranno presenti personalità illustri come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Sarà possibile seguire la Prima della Scala in diretta tv su Rai 1 a partire dalle ore 17.45, ma sarà visibile anche su Raiplay e ascoltabile su Radio3 con Gaia Varon e Oreste Bossini.